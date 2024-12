Nach Rot gegen Verl: Ist das Fußballjahr für Aue-Torschütze Stefaniak bereits beendet?

Sehr bitter für den FCE! Somit fehlt Stefaniak in den letzten drei Partien vor Weihnachten gegen Ingolstadt, Sandhausen und 1860 München. Damit ist für den zweitbesten Torschützen des FCE das Fußballjahr 2024 bereits beendet.

Der 29-jährige Offensivspieler sah am vergangenen Wochenende beim Heimspiel gegen Verl nach einem rüden Foul an Timur Gayret (26) Rot und musste vom Platz.

Am morgigen Samstagmittag will der FCE in der Audi-Stadt wieder punkten. Beide Mannschaften sind mit jeweils 23 Punkten aktuell Teamnachbarn. Um 14 Uhr geht's los!