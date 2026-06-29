Nach zwei Testspielen am Wochenende: Erzgebirge Aue startet ins Trainingscamp in Tschechien

Roudnice - Nach etwas mehr als zwei Stunden Fahrt ist der FC Erzgebirge gut an seinem Camport Roudnice nab Labem angekommen. Das 13.000-Einwohner-Örtchen liegt 50 Kilometer nördlich von Prag. Doch das war es noch nicht für den Tag. Um 17 Uhr hatte Trainer Kvicha Shubitidze (51) die erste Einheit angesetzt - mit Neuzugang Linus Queißer (22) von Eintracht Braunschweig.

Roudnice nad Labem liegt 50 Kilometer nördlich von Prag entfernt. Hier hat Aue sein Camp bis Donnerstag aufgeschlagen. © IMAGO/Dreamstime

Und der Geogier zieht in den kommenden Tagen sein Programm voll durch. Viel vom Ort werden die Spieler nicht sehen. Montag und Dienstag ist zweimal Training, auch am Mittwochvormittag ist eine Einheit angesetzt. 16 Uhr steht dann der Test gegen den tschechischen Zweitligisten Vysocina an.

Nach der Einheit am Donnerstagvormittag geht es zurück nach Aue, ehe am Freitag um 18.30 Uhr schon das Testspiel beim Oberligisten ZFC Meuselwitz ansteht. Mehr passt eigentlich nicht in eine Woche.

Den Aufgalopp in die Saison haben die Veilchen schon hinter sich gebracht. Bei unglaublicher Hitze siegten sie am Freitag in Marienberg mit 7:0 und am Samstag in Raschau-Markersbach, gemeinerweise direkt neben dem Freibad, mit 19:0.

Beide Mal ließ "Shubi" zwei verschiedenen Teams antreten, um die Belastung zu steuern. Linus Queißer war bei beiden Partien jeweils 45 Minuten mit am Start, traf insgesamt dreimal.

"Linus ist beidfüßig, robust und spannend als Pendant zu unseren bisherigen Neuzugängen", erklärt Kaderplaner Steffen Ziffert die Personalie.