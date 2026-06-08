Nächster Neuzugang für Aue: Mittelfeldspieler wechselt von Magdeburg ins Erzgebirge

Aue - Das letzte Fünkchen Hoffnung glimmt noch im Schacht. Erst am Donnerstag steht fest, ob Erzgebirge Aue tatsächlich absteigt oder mit zwei blauen Augen in der 3. Liga bleibt. Doch so lange kann die Kaderplanung nicht warten und der FCE verkündet mit Willi Kamm (23) den nächsten Neuzugang.

Willi Kamm (23) wechselt vom 1. FC Magdeburg zu Erzgebirge Aue. © FC Erzgebirge Aue

Für den 23-jährigen Kicker sprach sich Aue-Trainer Khvicha Shubitidze (51) ausdrücklich aus, teilte der Verein am Montagnachmittag mit.

"Auch weil er auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann und seine Variabilität ein Trumpf für uns sein könnte", erklärt Kaderplaner Steffen Ziffert.

Der 23-Jährige wechselt vom 1. FC Magdeburg nach Aue und ist für das defensive Mittelfeld eingeplant.

"Willi Kamm ist ein sehr stabiler und verlässlicher Kicker, der nach mehr als 100 Spielen im Männerbereich nun den nächsten Schritt bei uns machen möchte", so Ziffert weiter.