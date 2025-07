Nach Ehlich-Absage: FCE-Sportchef Heidrich plant Verpflichtung aus der Kalten heraus

Aue - Vor einer Woche handelte sich der FC Erzgebirge eine durchaus kuriose Absage ein. Christoph Ehlich (26), eingeladen zum Probetraining, um die noch offene zweite Stelle in der linken Außenverteidigung zu besetzen, reiste nach zwei Tagen ab . Er habe sich "in der Region nicht wohlgefühlt". Zuvor hatte sich schon Maxim Gresler (22) vorgestellt. Ihm hatte der Kumpelverein abgesagt.

Christoph Ehlich (26) reiste nach nur zwei Tagen im Erzgebirge wieder ab. © imago/eibner

Zwei Wochen vor Saisonstart ist also noch eine Position offen. Wie taktiert Sportchef Matthias Heidrich (47)? Ein weiterer Probespieler oder eine Verpflichtung aus der Kalten heraus?

"Ich glaube eher das Zweite. Wir nehmen uns jetzt die Zeit, um zu schauen und zu sprechen, wer uns verstärken oder ergänzen kann, sodass wir auch auf der Seite doppelt besetzt sind, wie wir das haben wollen", erklärt der Sportchef.

Was in den Überlegungen eine Rolle spielen kann, sind die noch offenen Verläufe bei Boris Tashchy (31, Ende Juli steht eine sportärztliche Untersuchung wegen Knieproblemen an) und Can Özkan (25).

Wenn einer von beiden ein längerfristiger Ausfall würde, müsste man handeln und gleichzeitig ergäbe sich dadurch aber auch finanzieller Handlungsspielraum, weil die Berufsgenossenschaft einspringt.