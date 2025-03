Neuer Power-Mann für die Veilchen! FC Erzgebirge Aue holt Athletiktrainer

Nils Brendel (29) wird neuer Athletiktrainer bei den Veilchen. © Facebook/FC Erzgebirge Aue

Der 29-jährige Sportwissenschaftler wechselt aus dem Nachwuchsleistungszentrum des Karlsruher SC ins Lößnitztal. Zuvor war er bereits beim DFB und dem 1. FC Schweinfurt tätig. Beim KSC leitete er zuletzt den Bereich Athletik im Nachwuchs.

"Aus der Vielzahl interessanter Bewerbungen stach Nils Brendel nochmal heraus, bringt ein breites Spektrum an Fähigkeiten und eine Top-Ausbildung mit", erklärt Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich (47).

Brendel startet Mitte April in Aue voller Vorfreude: "Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe mit Verantwortung, wollte unbedingt zurück in den Profifußball und täglich mit der Mannschaft arbeiten. Dem Karlsruher SC bin ich sehr dankbar für das Vertrauen, eine lehrreiche Zeit und das Verständnis für meinen Wechselwunsch", so der Neuzugang.

Hintergrund des Wechsels: Der bisherige Athletiktrainer Werner Schoupa (60) fällt nach Knieverletzung und Operation aus. Er soll nach vollständiger Genesung in den Nachwuchsbereich des FCE integriert werden. Übergangsweise hatte Ex-Profi Jan Hochscheidt (37) den Bereich neben seinem Studium betreut.