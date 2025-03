Nur 14 Feldspieler im Aue-Training, aber Härtel stellt klar: "Haben gute Mannschaft!"

Boris Tashchy (31) zog sich beim Spiel gegen Mannheim eine Kopfverletzung zu. © Picture Point/Gabor Krieg

Zwei Tage vor dem Sachsenpokal-Kracher beim Chemnitzer FC stünden 14 Feldspieler bereit, berichtete der Veilchen-Coach auf TAG24-Nachfrage.

Konkret fallen aus: Marvin Stefaniak (30), Marcel Bär (32), Can Özkan (25), Niko

Vukancic (23) und William Kallenbach (19).

Fragezeichen ergaben sich vor den beiden abschließenden Trainingseinheiten bei Sean Seitz (22, erkrankt), Ricky Bornschein (25, Ischias), Boris Tashchy (31, Cut am Kopf), Ali Loune (23, Knieprobleme), Mirnes Pepic (29, Knie) und Anthony Barylla (27, Wade), die teils in dieser Woche noch nicht trainiert hatten.



"Ich hoffe, dass der ein oder andere noch mit in den Kader oder sogar in die Startelf rücken kann", sagt Härtel, der andernfalls sein Aufgebot mit Spielern aus der eigenen 'U19' auffüllen muss.



Hängen die geballt auftretenden Ausfälle ein Stück weit damit zusammen, dass Aue seit dem Ausfall von Werner Schoupa (60) aktuell keinen hauptamtlichen Athletiktrainer hat? Eine Ausschreibung hierzu war im Januar erfolgt.