Offener Schlagabtausch im Schacht: Erzgebirge Aue gleicht Rückstand aus
Aue - Endlich geht es wieder um Punkte! Erzgebirge Aue startet mit dem Heimspiel gegen die VSG Altglienicke in die Regionalligasaison 2026/27. Zur Halbzeit steht es bereits 2:2 im Schacht.
Eigengewächs Max Uhlig erhält das Vertrauen und bestreitet den Auftakt gegen die VSG Altglienicke zwischen den Pfosten.
Die Torhüterentscheidung war bereits zur Pressekonferenz am Donnerstag gefallen. Nachdem sich Veilchen-Coach Khvicha Shubitidze vor dem Spieltag noch bedeckt halten wollte, ist die Katze nun aus dem Sack!
Ein kleinen Fingerzeig hatte die Generalprobe gegen Schalke 04 gegeben, wo der 19-Jährige bereits den Vortritt vor Martin Männel erhielt. Überhaupt hat sich gegenüber letzten Sonntag nichts am Aufgebot geändert. Es startet exakt dieselbe Elf.
Doch in der ersten Spielminute ruht auch bei der Partie im Erzgebirge der Ball. Die Vereine der Regionalliga wollen damit gegen die aus ihrer Sicht unfairer Aufstiegsreform protestieren.
Das erste Ausrufezeichen setzren die Gäste aus der Bundeshauptstadt. Altglienicke war vom Start weg darauf bedacht die Spielkontrolle zu übernehmen und hatte durch Sven Sonnenberg (10.) die Chance zur Führung. Seinen Kopfball lenkte Patrick Kapp noch ab, doch Uhlig pariert mit starkem Reflex.
Nur drei Minuten später war der Aue-Keeper erneut gefordert. Gegen Mehmet Ibrahimi (13.) packte er eine Fußparade aus und verhinderte so den Einschlag ins kurze Eck.
Erzgebirge Aue nach der Führung zu passiv
Dann fiel das erste Auer Saisontor. Und das ging zu 90 Prozent auf das Konto von Linus Queißer auch wenn der Torschütze mit Lennart Czyborra (17.) ein VSG-Spieler war. Wie fantastisch war das bitteschön von Queißer initiiert?!
Der Neuzugang von Eintracht Braunschweig ließ am Strafraum drei Mann stehen, schoss Sven Sonnenberg durch die Beine und zog
dann energisch an den Fünfer.
Die gefährliche Eingabe nach innen lenkte dann Czyborra ins Tor ab.
Aue blieb aber einfach zu passiv und ließ Altglienicke im Mittelfeld gewähren. Das rächte sich nun.
Jonas Nietfeld ließ abtropfen für Sydney Sylla (31.), der sich das Leder vom rechten auf den linken Schlappen legte und dann trocken ins linke Eck abschloss. Patrick Kapp fälschte noch unglücklich ab.
Offener Schlagabtausch im Schacht. Uhlig (38.) rettete einmal mehr bockstark und zwar diesmal gegen Nikos Zografakis. Beim anschließenden Eckball war der Rückhalt dann völlig machtlos gegen John Anthony Brooks (39.). Die Veilchen ließen sich vom Rückstand nicht beirren und glichen über Tim Maciejewski (40.).
Eine irre erste Halbzeit im Lößnitztal ging zu Ende und was soll man sagen? Die Paarung hielt, was sie versprochen hat. Aufstiegsaspirant Altglienicke hatte das Heft des Handelns über weite Strecken an sich gerissen. Zweimal war Uhlig machtlos, der aber noch drei sehr gute Paraden zeigte. Die Shubitidze-Elf zeigte sich hinten anfällig, dafür vorne sehr effektiv. Queißers Schuss lenkte Czyborra ins eigene Netz ab.
Maciejewski bescherte mit seinem ersten Saisontor den Gleichstand zur Pause.
Titelfoto: PICTURE POINT / Gabor Krieg (2)