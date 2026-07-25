Offener Schlagabtausch im Schacht: Erzgebirge Aue gleicht Rückstand aus

Aue - Endlich geht es wieder um Punkte! Erzgebirge Aue startet mit dem Heimspiel gegen die VSG Altglienicke in die Regionalligasaison 2026/27. Zur Halbzeit steht es bereits 2:2 im Schacht.

Die Fans freuen sich: Endlich geht es wieder um Punkte. © Picture Point / Gabor Krieg

Eigengewächs Max Uhlig erhält das Vertrauen und bestreitet den Auftakt gegen die VSG Altglienicke zwischen den Pfosten.

Die Torhüterentscheidung war bereits zur Pressekonferenz am Donnerstag gefallen. Nachdem sich Veilchen-Coach Khvicha Shubitidze vor dem Spieltag noch bedeckt halten wollte, ist die Katze nun aus dem Sack!

Ein kleinen Fingerzeig hatte die Generalprobe gegen Schalke 04 gegeben, wo der 19-Jährige bereits den Vortritt vor Martin Männel erhielt. Überhaupt hat sich gegenüber letzten Sonntag nichts am Aufgebot geändert. Es startet exakt dieselbe Elf.

Doch in der ersten Spielminute ruht auch bei der Partie im Erzgebirge der Ball. Die Vereine der Regionalliga wollen damit gegen die aus ihrer Sicht unfairer Aufstiegsreform protestieren.

Das erste Ausrufezeichen setzren die Gäste aus der Bundeshauptstadt. Altglienicke war vom Start weg darauf bedacht die Spielkontrolle zu übernehmen und hatte durch Sven Sonnenberg (10.) die Chance zur Führung. Seinen Kopfball lenkte Patrick Kapp noch ab, doch Uhlig pariert mit starkem Reflex.

Nur drei Minuten später war der Aue-Keeper erneut gefordert. Gegen Mehmet Ibrahimi (13.) packte er eine Fußparade aus und verhinderte so den Einschlag ins kurze Eck.