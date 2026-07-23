23.07.2026 17:00 Torsten Mattuschka freut sich auf Nudeltopf in Aue und Kracher-Auftakt: "Wird ein richtiges Brett"

Am Samstag empfängt Erzgebirge Aue mit VSG Altglienicke einen Aufstiegskandidaten in der kommenden Saison. TAG24 sprach mit VSG-Sportchef Torsten Mattuschka.

Von Michael Thiele

Berlin - Wenn es um die Aufstiegsfrage geht, führt in dieser Saison auf den ersten Blick kein Weg an der VSG Altglienicke vorbei. Der Klub aus dem Berliner Bezirk Treptow-Köpenick hat seine Elf um den letztjährigen Torschützenkönig Jonas Nietfeld (32) mit John Anthony Brooks (33), Tolga Cigerci (34) oder Lennart Czyborra (27) hochkarätig verstärkt.

Fast immer gut gelaunt und einen Spruch parat: Torsten Mattuschka (45). © Imago/Matthias Koch Langt das, um sich am Ende zum Staffelsieger zu küren und damit auch oder gerade dem FC Erzgebirge ein Schnippchen zu schlagen? TAG24 hakte beim Sportlichen Leiter der Berliner, Torsten Mattuschka (45), nach. TAG24: Herr Mattuschka, Sie haben in der Sommerpause mit mehreren namhaften Transfers aufhorchen lassen und gelten als einer der Top-Favoriten für den direkten Aufstieg. Wie nehmen Sie das Echo wahr? Torsten Mattuschka: "Es wird gesagt, was wir alles verpflichtet haben. Am Ende hast du die Namen, aber entscheidend ist, dass wir als Gruppe funktionieren, wie wir hineinkommen, und dann ist es ganz wichtig, die Jungs fit über die komplette Saison zu bekommen. Ich gehe davon aus, dass sechs, sieben Mannschaften um den Aufstieg mitspielen werden." FC Erzgebirge Aue Hammer-Auftakt gegen Altglienicke! Aue-Kicker Kapp: "Die ganze Liga freut sich auf dieses Spiel" TAG24: Dass Ihr Klub dazu gezählt wird, schmeckt anscheinend nicht jedem ... Mattuschka: "Ich höre, wie viel Geld wir ausgeben sollen. Als ob andere Vereine nicht ebenfalls Geld für ihren Kader ausgeben. Halle, Chemnitz, Jena, Aue - die investieren auch in ihren Kader. Weil wir nicht das Stadion und die Fanbase haben, müssen wir zusätzliche Alternativen bieten wie Perspektiven nach der Karriere, Jobs für die Spielerfrau oder Wohnungen."

Zwei Nudeltöpfe und drei Auswärtszähler wären ganz nach "Tusches" Geschmack. © Imago/Matthias Koch

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