Per Option: Sijaric bleibt bis 2025 in Aue!

Omar Sijaric bleibt den Veilchen bis 30. Juni 2025 treu. © picture point/Sven Sonntag

Der 22-jährige Außenbahnspieler bestreitet bereits seine dritte Saison im Lößnitztal, nachdem er im Sommer 2021 von Türkgücü München gewechselt war.



In der Mannschaft von FCE-Coach Pavel Dotchev (58) gehört der dribbelstarke Techniker inzwischen zu den festen Größen und kommt in der laufenden Spielzeit auf 19 Einsätze, bei denen ihm drei Torvorlagen gelangen, die letzte davon am Freitagabend gegen RWE zum zwischenzeitlichen 1:1 von Marcel Bär (31).