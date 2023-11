Pokalspiel gegen Markranstädt: Aue will störungsfrei ins Viertelfinale!

Weil es in der 3. Runde in Riesa Aufregung gab, steht das Spiel am heutigen Freitag unter besonderem Schutz. © picture point/Sven Sonntag

Letztes Jahr schied der Drittligist blamabel beim Chemnitzer FC aus. Zugegeben, eine Runde weiter im Viertelfinale, aber die Grundkonstellation ist eine ähnliche: Aue versus Underdog, der alles in die Waagschale wirft, um dem haushohen Favoriten eins auszuwischen.

Heidrich: "Das Ausscheiden letztes Jahr war im Rückblick gemeinsam mit dem 0:2 im Heimspiel gegen Duisburg einer der Tiefpunkte der zurückliegenden Saison. Insofern sind wir so etwas wie gebrannte Kinder. Darum ist die Maßgabe allen klar. Wir wollen ein ähnlich stabiles Spiel abliefern, wie eine Runde zuvor in Riesa."

Dort setzten sich die Veilchen nach anfänglichem Widerstand des Außenseiters letztlich standesgemäß mit 4:0 durch. Einzige unschöne Randerscheinung an diesem Spieltag waren die Provokationen seitens vermeintlicher Dynamo-Fans, was wiederum zu Reaktionen im Auer Gästeblock führte, die einen Polizeieinsatz auf dem Platz zur Folge hatten.

Dies führte in der Nachbetrachtung dazu, dass die heutige Partie im Stadion am Bad von Polizei und Verband in die Kategorie zwei, also als "störanfällig" eingeordnet wurde.