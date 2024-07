Pro und Kontra zum RB-Test der Veilchen: Tradition trifft Kommerz!

Aue - Das Testspiel gegen RB Leipzig polarisiert wie erwartet. Nicht wenige Fans sind in Rage, andere mahnen zur Besonnenheit oder stellen eine gewisse Doppelmoral in den Raum. Spielern mit RB-Vergangenheit wird zugejubelt, wenn sie in Lila-Weiß Erfolge feiern, Freundschaftsspiele gegen deren früheren Arbeitgeber dagegen verteufelt man. TAG24 vergleicht Pro und Kontra.