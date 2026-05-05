Rätselraten um Stefaniak-Verletzung und Verbleib in Aue: "Zu früh, das auszuschließen"

Aue - "Was hat denn eigentlich Marvin Stefaniak (31)?", ist eine Frage, die einen in den letzten Tagen und Wochen mehrfach erreichte. Der 31-jährige Mittelfeldspieler, eigentlich einer, der in der Offensive von Erzgebirge Aue mit den Unterschied ausmachen sollte, fällt seit der Partie bei Waldhof Mannheim am 21. März aus und sollte eigentlich längst wieder auf dem Platz stehen.

Seit Mitte März fällt Marvin Stefaniak (31) aus. Während die medizinische Abteilung ihn als verheilt ansieht, beklagt der Mittelfeldstürmer nach wie vor einen Muskelfaserriss. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Marvin ist hoffentlich ein Kandidat für das Aufgebot am Mittwoch", hatte Interimstrainer Khvicha Shubitidze (51) vor dem Pokalderby gegen den Chemnitzer FC gesagt. Zwei Wochen sind seither ins Land gegangen, und Stefaniak ist nicht ins Aufgebot zurückgekehrt.

Wie TAG24 aus dem Kumpelverein bestätigt wurde, klagt der Linksaußen nach wie vor über einen Muskelfaserriss in der Wade, während die medizinische Abteilung sagt, die Verletzung sei verheilt und er spielen könne.

Ob Stefaniak im Endspurt noch mal eingreift und auch eine Option fürs Sachsenpokal-Finale gegen den FSV Zwickau ist, scheint mehr als fraglich. Gut möglich, dass Stefaniak diese Saison gar nicht mehr für den Schacht aufläuft - und auch danach nicht mehr.

Zwar besitzt er durch die von Ex-Sportchef Matthias Heidrich (48) letzte Saison vollzogene Verlängerung einen Vertrag bis 2028, nur eben ohne Gültigkeit bei Abstieg.