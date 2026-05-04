Ein Sieg, der nichts bringt? Aue-Torschütze Guttau: "Im Endeffekt sieht man, was die Mannschaft kann"

Aue - "Die erste Halbzeit war wie der rote Faden, der sich durch die Saison zieht - viel zu wenig von uns. Wir bekommen keinen Zugriff und zu einfache Tore, was in der Liga immer bestraft wird. Wir haben uns zur Pause einiges vorgenommen, sind vorne direkt Mann auf Mann draufgegangen, was viel besser funktioniert hat, und im Endeffekt sieht man, was die Mannschaft kann", sagte Julian Guttau (26) zu Erzgebirge Aues wildem 5:3 (1:3) bei den Schanzern.

Julian Guttau (26, r.) trifft zum dritten Mal gegen Ingolstadt. © Picture Point / Sven Sonntag

Hinten pfui, vorne hui. Leider zu spät, um den Abstieg noch abzuwenden. "Wir haben es viel zu spät auf den Platz gebracht. Natürlich schön für jeden Einzelnen, aber das bringt dem Verein nichts", sagte Dreierpacker Guttau.

Man mag gewillt sein, dem zuzustimmen. Aber vielleicht bringt es den Veilchen doch etwas ein. Und zwar, wenn sie eine ähnliche Performance wie in der zweiten Halbzeit im Audi-Sportpark im Sachsenpokal-Finale gegen Zwickau hinlegen. Das würde die Fans versöhnen und mit dem DFB-Pokal-Einzug wichtige Zusatzeinnahmen generieren.

Agiert Lila-Weiß dagegen wie vor der Pause, nutzen Zwickaus Cemal Sezer (30), Lukas Eixler (22) und Co. diese Schwächen aus.

Aue wandelt zwischen den Welten. In der Liga geht es um nichts mehr, im Pokal um alles. "Wenn's läuft und du im Flow bist, gelingt alles. Wenn nicht, dann sieht es oft aus wie bei uns in der Saison", so Guttau.