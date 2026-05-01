"Shubi" verzichtet im Endspurt auf Aue-Junioren: "Nicht seriös, irgendwelche Experimente zu machen"

Aue - "Wir wollen unsere restlichen Spiele erfolgreich gestalten und für die 'U19' geht es um den Einzug in den DFB-Pokal . Es wäre nicht seriös, jetzt irgendwelche Experimente zu machen", stellt Interimstrainer Khvicha Shubitidze (51) auf den letzten Metern der 3. Liga klar, dass er nach dem feststehenden Abstieg kein Schaulaufen veranstalten wird. Heißt: Erzgebirge Aue will in den Flow für Zwickau kommen.

Aue-Interimstrainer Khvicha Shubitidze (51) will die Saison seriös zu Ende bringen und den Pokal in Zwickau holen. © picture point/Sven Sonntag

"Wir werden die Saison seriös zu Ende spielen, auch im Hinblick auf das Pokalfinale", unterstreicht Shubitidze. Es ist das eine große Ziel, am 23. Mai beim Erzrivalen den Pott in die Höhe zu stemmen.

Die Schwäne spielen eine starke Saison, sind seit 29 Heimspielen ungeschlagen. Aue darf da vorab keine Luft ran lassen, sonst kommt zum Drittligaabstieg der nächste Tiefschlag hinzu.

Dennoch müssen die Veilchen auch schauen, wen sie aus dem aktuellen Lager für die nächste Saison mit auf die Reise nehmen. Erste Personalentscheidungen soll es ohnehin in nächster Zeit geben, wie Sportvorstand Jens Haustein kürzlich gegenüber TAG24 betonte.

Er und Kaderplaner Steffen Ziffert (61) haben den Hut auf und müssen dafür Sorge tragen, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die nächste Saison den Wiederaufstieg zum Ziel hat.

Dafür braucht es auch Kenntnisse über den Spielermarkt der Regionalliga Nordost - und das ist im Schacht die Black Box. Wie gut ist man intern hierfür aufgestellt?