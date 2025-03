Schock bei Spiel gegen Rostock! Aue-Spieler Bär mit Achillessehnenriss raus

Rostock/Aue - Scheiß auf diese 1:4-Niederlage in Rostock am heutigen Mittwoch. Viel bitterer war das Saison-Aus für Torjäger Marcel Bär vom FC Erzgebirge Aue. In der 40. Minute passte Jonas Fabisch den Ball zum Auer Stürmer, der kurz zuvor noch zum 1:2 traf. Ohne gegnerische Einwirkung zog es ihm das linke Bein weg, er blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Verdacht auf Achillessehnenriss.