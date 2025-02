Sieglos-Härtel jetzt mit Aue gegen Haching unter Zugzwang: "Fast schon ein Skandal"

Aue - Fünf Spiele, weiterhin kein Sieg: Der Auftakt von Jens Härtel (55) als neuer Cheftrainer beim FC Erzgebirge ist gründlich danebengegangen. Zumindest, was die Ergebnisse anbelangen.

Marcel Bär (32, l.) kann es nicht fassen. Arminen-Keeper Jonas Kersken (24, r.) hatte eben einen Kopfball von Boris Tashchy (31) toll pariert, später auch einen Freistoß von Marvin Stefaniak (30). Bär selbst traf mal wieder Aluminium. © picture point/Sven Sonntag

"Wir haben eine Ergebnis-, keine Leistungskrise", brachte es Torjäger Marcel Bär (32) nach dem 1:2 (0:0) bei Arminia Bielefeld auf den Punkt. Nur: Fußball ist ein Ergebnissport.

Zwei von 15 möglichen Zählern bedeuten einen kontinuierlichen Abwärtstrend in der Tabelle. Weil die dahinter stehenden Teams auch am Wochenende wieder fleißig punkteten, ist der Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf mittlerweile nur noch fünf Zähler zusammengeschmolzen.

Nächstes Wochenende geht es zu Hause gegen Schlusslicht SpVgg Unterhaching. Ein Sechs-Punkte-Spiel und fast schon ein Pflichtsieg für Härtel, wenngleich die alte Weisheit gilt, dass die vermeintlich leichten Gegner in Wahrheit die schwersten sind.

"Wir haben mehrere Hochkaräter, aber in den letzten Wochen will der Ball halt irgendwie nicht ins Tor und durch einen Bock von uns gehen wir in Rückstand", resümierte Bär nach dem Auftritt auf der Bielefelder Alm.