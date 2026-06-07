Stillstand bis 11. Juni! Aue-Präsident Schlesinger: "Das kann nicht sein!"
Aue - Thomas Schlesinger (53) zuckt mit den Schultern, als ihm die Frage nach Havelse gestellt wird. "Wir müssen bis zum 11. Juni warten. Was anderes bleibt uns nicht übrig." Erst am Donnerstag will der DFB bekannt geben, ob der TSV alle Kriterien für die Lizenz erfüllt hat oder nicht. Bekommt er keine Lizenz, rückt der FC Erzgebirge Aue nach. Das heißt für den Moment Stillstand. Deshalb spart der Präsident auch nicht mit Kritik.
Mehrere Vereine sitzen wie auf heißen Kohlen, das sind nicht nur Aue und Havelse, die bis zum Tag der Entscheidung derzeit kaum oder gar nicht planen können.
Im NOFV-Gebiet betrifft das zum Beispiel auch den ZFC Meuselwitz in der Regionalliga, den FC Grimma in der Oberliga Süd und Dynamo Schwerin in der Oberliga Nord.
Würde Aue in der 3. Liga bleiben, hätte Meuselwitz den Klassenerhalt in der Regionalliga geschafft. Dann könnten Grimma und Schwerin den freiwerdenden Platz in der Oberliga in einer Relegation ausspielen.
"Das kann nicht sein", sagt Aues Präsident Schlesinger und meint damit den DFB und 1860 München. Den Löwen wurde am Mittwoch die Lizenz verweigert, sie brachten alles ins Rollen.
"Dass München 2,7 Millionen Euro braucht, um die Lizenz zu erhalten, das war ja nicht erst Ende Mai bekannt, sondern schon deutlich eher. Der Verband hätte viel zeitiger reagieren müssen und nicht erst nach Saisonschluss", so Schlesinger.
Aue muss bei Kaderplanung warten
Die Lizenzunterlagen für die Saison 2026/2027 mussten alle Vereine der 3. Liga am 15. März abgeben. Spätestens bei der ersten Durchsicht müssen dem DFB bei den Löwen Unregelmäßigkeiten aufgefallen sein.
Aber es wurde bis weit nach Saisonschluss gewartet, um dem Verein ein Ultimatum zu setzen, das am Mittwoch auslief. "Wir können ja jetzt im Grunde nicht viel machen. Für die 3. Liga brauchen wir einen anderen Kader als für die Regionalliga. Also heißt es warten, das ist eine unglückliche Situation, und nicht nur für uns", so Schlesinger: "Wir wissen erst am 11. Juni Bescheid, am 21. Juni ist Trainingsstart. Das ist eine Herausforderung."
Dazu kommt, sollte Aue drinbleiben: Was passiert mit den Spielern, die jetzt für die Regionalliga unterschrieben haben? Was wird mit Sponsoren, die ihr Engagement nach dem sportlichen Abstieg zurückgefahren oder beendet haben?
Laufen die Verträge weiter - zum Beispiel die des Brustsponsors MBR? Schlesinger: "Alles Fragen, die wir erst nach dem 11. Juni beantworten können." Stillstand halt.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag (2)