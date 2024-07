Aue-Torschütze Seitz begeistert von BVB-Jungs: "Wenn die dann plötzlich vor dir stehen!"

Aue - "Der Gegner hat uns läuferisch sehr viel abverlangt und sie spielen auch einen guten Fußball!", fand BVB -Coach Nuri Sahin (35) sehr lobende Worte für den Auftritt des FC Erzgebirge am Mittwochabend gegen seine Borussen (1:1).

Zeigte sich von Aue begeistert: BVB-Trainer Nuri Sahin (35). © Picture Point/S. Sonntag

Nun ist es ja so, dass man in der Vorbereitung Maß und Mitte wahren muss. Bei einem 0:4 gegen Meuselwitz ist nicht alles grottenschlecht, nach einem 1:1 gegen Borussia Dortmund Aue noch längst kein Aufstiegskandidat. Ähnlich fiel daher auch die Bewertung von Pavel Dotchev (58) hinterher in der Mixed-Zone aus.

"Ich bin mit der Leistung zufrieden, doch wir sollten jetzt nicht alles überbewerten. Mich freut, dass die Fans ein gutes Spiel von uns mit einer guten Leistung und hinten heraus einem Erfolgserlebnis gesehen haben", ordnet der 58-Jährige das Ganze für sich entsprechend ein.

Ein Erfolgserlebnis schaffen ist der wesentliche Punkt. Für die Fans und die Mannschaft. Der Trainerfuchs hatte die Entstehung des Ausgleichs mit hohem Ball über die Kette auf Linksaußen Kilian Jakob genau so einstudiert: "Haargenau das haben wir trainiert. Pass nach außen, erster Kontakt hinter die Kette. Ich fand das perfekt!"

Und die volle Hütte des Erzgebirgsstadions explodierte, als Sean Seitz (22) diese einstudierte Variante dann auch noch mustergültig abschloss.