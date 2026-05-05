Trainerfrage in Aue: Übernimmt Christian Tiffert den FCE im Sommer?
Aue - Wer wird Erzgebirge Aue zur neuen Saison als Chefcoach betreuen und den angestrebten sofortigen Wiederaufstieg in Angriff nehmen? Geht es nach Sportvorstand Jens Haustein (58), wird diese Frage parallel zur Kaderplanung geklärt, wie er jüngst erklärt hatte. Doch wer sind die aussichtsreichsten Trainer-Kandidaten?
Nach TAG24-Infos führt eine ganz heiße Spur an die Ostseeküste zu Christian Tiffert (44). Der ehemalige Bundesligaprofi (u. a. Vizemeister mit dem VfB Stuttgart 2003) und Auer Aufstiegsheld von 2016 betreut gegenwärtig die zweite Mannschaft von Hansa Rostock.
Da sein Vertrag ausläuft, wäre "Tiffi" ab Sommer frei und er will dem Vernehmen nach wieder näher bei Frau und Kindern in Chemnitz sein. Der 44-Jährige soll auch ein erstes Vorstellungsgespräch bei den FCE-Verantwortlichen haben.
Tiffert macht nicht nur aufgrund seiner lila-weißen Vergangenheit Sinn. Er kennt die Regionalliga Nordost aus der Trainertätigkeit beim Chemnitzer FC, besitzt den Fußballlehrer – eine Voraussetzung, um auch 3. Liga zu trainieren – und hat einen sehr guten Leumund.
Sportvorstand Haustein, so wird gesagt, habe eine extrem hohe Meinung von Tiffert.
Wird Interimstrainer Khvicha Shubitidze Chefcoach?
Ebenfalls in Betracht gezogen wird Interimstrainer Khvicha Shubitidze (51), der die Veilchen nach der sportlichen Talfahrt, die unter Jens Härtel (56) im Januar begann und sich mit Christoph Dabrowski (47) dramatisch fortgesetzt hatte, wieder in die Spur bekam.
Ergebnis des Ganzen: Halbfinalsieg gegen den CFC und jüngst der erste Rückrundensieg in Ingolstadt. Er besitzt auch Stallgeruch und den Fußballlehrer. Großes Manko: "Shubi" ist im Männerbereich als Trainer kaum erfahren.
Ronny Thielemann (52), dessen Vertrag als Co-Trainer bei der 'U19' von RB Leipzig im Sommer ausläuft und nicht verlängert wird, ist ebenfalls in der Verlosung und bringt die viel zitierte Wismut-DNA sowie den Fußballlehrer als Referenz mit.
René Klingbeil (45) wurde zwar aus dem Aufsichtsrat heraus kontaktiert, hat bei Hessen Kassel allerdings noch bis 2028 Vertrag und ist eher ein Kandidat mit Außenseiterchancen.
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