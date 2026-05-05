Trainerfrage in Aue: Übernimmt Christian Tiffert den FCE im Sommer?

Aue - Wer wird Erzgebirge Aue zur neuen Saison als Chefcoach betreuen und den angestrebten sofortigen Wiederaufstieg in Angriff nehmen? Geht es nach Sportvorstand Jens Haustein (58), wird diese Frage parallel zur Kaderplanung geklärt, wie er jüngst erklärt hatte. Doch wer sind die aussichtsreichsten Trainer-Kandidaten?

Wird Christian Tiffert (44) der neue Cheftrainer vom FC Erzgebirge Aue? Genug Erfahrung in der Regionalliga hätte er. © Picture Point/Gabor Krieg

Nach TAG24-Infos führt eine ganz heiße Spur an die Ostseeküste zu Christian Tiffert (44). Der ehemalige Bundesligaprofi (u. a. Vizemeister mit dem VfB Stuttgart 2003) und Auer Aufstiegsheld von 2016 betreut gegenwärtig die zweite Mannschaft von Hansa Rostock.

Da sein Vertrag ausläuft, wäre "Tiffi" ab Sommer frei und er will dem Vernehmen nach wieder näher bei Frau und Kindern in Chemnitz sein. Der 44-Jährige soll auch ein erstes Vorstellungsgespräch bei den FCE-Verantwortlichen haben.

Tiffert macht nicht nur aufgrund seiner lila-weißen Vergangenheit Sinn. Er kennt die Regionalliga Nordost aus der Trainertätigkeit beim Chemnitzer FC, besitzt den Fußballlehrer – eine Voraussetzung, um auch 3. Liga zu trainieren – und hat einen sehr guten Leumund.

Sportvorstand Haustein, so wird gesagt, habe eine extrem hohe Meinung von Tiffert.