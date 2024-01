Trainingsauftakt bei Erzgebirge Aue: Offensivallrounder im Test

Aue-Coach Pavel Dotchev (58) ist mit seiner Mannschaft nach der Winterpause zufrieden. © Picture Point / Gabor Krieg

Mit nahezu vollem Ballett war der FC Erzgebirge Aue auf dem Trainingsplatz unterhalb des Autobahnzubringers angetreten. 23 Feldspieler plus vier Torhüter hatte Coach Pavel Dotchev (58) um sich versammelt, darunter Probespieler Mamin Sanyang (20). Einzig Marco Schikora (29) fehlte aus privatem Anlass und steigt am Donnerstag erst ein.

"Die Mannschaft hat intensiv trainiert und war im Saft. Sie hat in der Weihnachtspause also nichts verloren", schmunzelte FCE-Coach Dotchev hinterher: "Jeder hatte ja auch seinen Trainingsplan bekommen, sodass man in zwei Wochen nicht so viel verliert. Wir sind in einer guten Verfassung und können sofort in die fußballspezifischen Themen einsteigen."

Weil die Vorbereitung so extrem kurz ist, steht bereits am Sonnabend und damit nach nur zweieinhalb Trainingstagen mit Hertha BSC der erste Härtetest an.

Dotchev: "Wir vergleichen uns mit einer Spitzenmannschaft der 2. Liga. Ich bin der Meinung, dass wir uns nicht verstecken brauchen. Es wäre schön, wenn wir etwas auf Augenhöhe mitspielen könnten."