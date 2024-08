Traumstart für Aue! Dotchev-Elf holt in Osnabrück den zweiten Sieg

Osnabrück - Der FC Erzgebirge legt einen Saisonstart nach Maß hin und feiert bei Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück im zweiten Spiel den zweiten Sieg! Mika Clausen (57.) und Boris Tashchy (87.) sorgten am Samstag vor 14.000 Zuschauern an der Bremer Brücke für ein verdientes 2:0 (0:0).

Torjubel! Mika Clausen macht das 1:0 für Aue. © Picture Point/Gabor Krieg

Seiner Mannschaft gelang wie schon in der ersten Hälfte auch der bessere Start in den zweiten Durchgang. Mirnes Pepic, der einmal mehr als Spielgestalter überzeugte, machte den Ball mit seinem energischen Lauf von rechts scharf. Bär verlängerte auf Clausen (57.), der am ersten Pfosten goldrichtig stand und per Bogenlampe ins linke Eck einköpfte.

Clausen (68.) hatte gleich die nächste Top-Gelegenheit auf dem Fuß, scheiterte jedoch knapp am Aluminium. Dotchev lobt: "Wenn die Spieler das Gefühl haben Rückendeckung zu erhalten, zahlen sie dies auch zurück."

Überhaupt gewinnt man den Eindruck, dass sich die Neuzugänge so früh in der Saison gut hineingefunden haben. Nächster Beweis: Nach schöner Kombination legte der frisch eingewechselte Pascal Fallmann für Tashchy (87.) auf, der flach ins rechte Eck einschoss.

Aue geht mit dem Rückenwind aus zwei Siegen in die erste DFB-Pokal-Runde gegen Borussia Mönchengladbach, ehe in der 3. Liga Dynamo Dresden ins Erzgebirge kommt.