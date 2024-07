Vaterfreuden bei Erzgebirge Aue: Marvin Stefaniak ist wieder Papa

Marvin Stefaniak (29) ist erneut Vater geworden. © PicturePoint/Sven Sonntag

Am gestrigen Montagmorgen um 8.37 Uhr erblickte der Kleine das Licht der Welt.

Auf Instagram postete Stefaniak in seiner Story ein Foto, auf dem er sein Kind in den Armen hält. Dazu schreibt der junge Vater: "Hello world. Und auf einmal warst du da. So klein, so zart, so perfekt. Und obwohl du so klein bist, nimmst du soviel Platz ein. Ein Platz mit unendlicher Liebe..."

Auf X gratulierten die Veilchen zur Geburt des Kleinen und wünschten Stefaniak sowie seiner Familie alles Gute. Bereits in der Saison 2022/23 wechselte der gebürtige Sachse zum Verein.