Verlier-Verbot für Aue gegen Verl! "Jedes Spiel ist ein Endspiel!"

Aue - "Wir haben Respekt vor Verl, aber keinesfalls Angst oder dass wir uns verstecken müssten", sagte FCE-Coach Pavel Dotchev (57) vor dem Heimspiel am heutigen Samstag gegen den SC Verl. Das sagt etwas aus.

Aues Abwehrspieler Korbinian Burger (27) beim Kopfball. Auch die Lufthoheit könnte gegen Verl spielentscheidend werden. © picture point/Sven Sonntag

Der FC Erzgebirge Aue gehörte vor der Saison zum erweiterten Kreis der Aufstiegsaspiranten, Verl dagegen wurde zu den Abstiegskandidaten gezählt. Nun trifft man sich nahezu auf Augenhöhe wieder, in einer Tabellenregion, wo nach oben wie unten nichts mehr passieren wird.



Wobei Aue noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen hat, um endgültig einen Haken hinter dem Klassenerhalt zu machen. "Wir müssen von der ersten Minute an hellwach sein, dürfen keinem Zweikampf aus dem Weg gehen, müssen das eigene Tor wieder besser verteidigen und in der eigenen Hälfte sehr aggressiv zu Werke gehen. Um dem Gegner zu zeigen, dass es gegen uns wehtut", schreibt Torhüter Martin Männel (35) seinen Vorderleuten ins Stammbuch.



Abwehrspieler Korbinian Burger (27) fügt der Liste noch einen weiteren Punkt hinzu, der zuletzt in Halle das Genick brach: "In Halle haben wir phasenweise gute Ansätze gezeigt, aber in den letzten Minuten zu viele individuelle Fehler gemacht und einfache Tore gekriegt."

Burger weiter: "Da müssen wir schauen, das zu minimieren, damit wir wenige bis keine Fehler machen."