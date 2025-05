Weder durchwachsen, noch gut: Beim FCE müssen sich jetzt alle hinterfragen!

Aue - Punkt 19.15 Uhr am Sonnabend hatte Jens Härtel (55) die Gewissheit: Der Sachsenpokal hat nicht, wie vom Veilchen-Coach erhofft, aus einer durchwachsenen eine gute Saison gemacht, sondern dem Ganzen eins obendrauf gesetzt.

Nix schönreden, sondern intern hinterfragen, ob über die Saison gesehen wirklich jede Entscheidung so richtig gewesen ist. Das betrifft nicht allein den sportlichen Bereich, sondern auch die Vereinsführung, die nach den ersten vier (gewonnenen) Spieltagen ungefragt die sportliche Leistung auch als Bestätigung der eigenen Arbeit sah, sich dann aber im Abstiegskampf von selbst nicht zu Wort meldete.

Und Tim Hoffmann (20), der mit dem finalen sechsten Schuss an Niclas Müller (23) scheiterte, war die ärmste Sau beim 5:6 nach Elfmeterschießen . Aber vielleicht braucht es genau diesen Schuss vor den Bug, der über die komplette Sommerpause hinweg wirkt.

"Dieses Geld hätte uns manche Sachen in der Umsetzung bei der Kaderplanung deutlich einfacher gemacht. Aber heute geht es erstmal nicht darum, dass die Niederlage wirtschaftlich nicht gut ist, sondern wir wollten den Pokal holen. Tut schon weh", sagte ein sichtlich angefasster Sportchef Matthias Heidrich (47).

Am Samstag wurden sichere Einnahmen in Höhe von über 200.000 Euro aus der ersten DFB-Pokalrunde verspielt.

Erik Majetschak (25) spricht von einer brutalen Enttäuschung, weil alle den Pokal unbedingt nach Aue holen wollten. © IMAGO/HMB-Media

Wie er sich an diesem Samstagabend auf dem Platz vor dem Mannschaftstrakt am Bruno-Plache-Stadion gab, das war eine Art und Weise, wie man sie bei Heidrich in seinen etwas mehr als zweieinhalb Jahren im Erzgebirge selten, wenn nicht sogar noch gar nicht erlebt hat.

Er war merklich angefasst, grübelte. Erik Majetschak (25) sprach nach dem Spiel von einer Leere und einer brutalen Enttäuschung, die vorherrsche, da man den Pokal unbedingt nach Aue holen wollte.

"Die Saison versöhnlich abzuschließen ist uns nicht gelungen", so Majetschak.

Und so bleibt der letzte Eindruck, was Heidrich wiederum extrem nachdenklich stimmt: "Das können wir erst wieder mit der Vorbereitung oder am ersten Spieltag geraderücken."