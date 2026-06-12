Wieder ein Heidrich für Aue: Nächste Veilchen-Neuzugänge bekannt

Aue-Bad Schlema - Das ist wieder so eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Matthias Heidrich (48) war Spieler beim FC Erzgebirge Aue und später Sportchef. Im Dezember 2025 musste er gehen. Jetzt kommt ein neuer Heidrich, Sohn Finn (19). Er wechselt von Energie Cottbus in den Schacht.

Finn Heidrich (19, l.) und Levi Wagner (22) sind die Neuen im Schacht. Erzgebirge Aue hat die beiden Neuzugänge am Freitag bestätigt. © FCE

Aue bestätigte am Freitag den Zugang. Mit ihm zusammen kommt Levi Wagner (22). Das Duo wurde bei Energie Cottbus ausgebildet.

Wagner, ein gebürtiger Rostocker, wechselte 2023 zu Werder Bremen, bestritt dort 56 Regionalligapartien für die Bundesliga-Reserve.

Nach zehn Jahren im Nachwuchs und einer Saison im Drittliga-Kader hatte Finn Heidrich in dieser Woche mit emotionalen Worten seinen Abschied verkündet.

In der zurückliegenden Spielzeit wurde Heidrich im Landespokal viermal eingesetzt und erzielte beim 5:0-Erfolg im Achtelfinale gegen den FC Strausberg einen Treffer. Im Endspiel gegen den VfB Krieschow (1:2) kam der Youngster ebenfalls zum Einsatz.

Aue-Kaderplaner Steffen Ziffert (61) macht dabei sogar eine Ausnahme. Denn: Bisher kamen die Zugänge für den Neuaufbau allesamt aus der Regionalliga. Mit Heidrich gibt es nun den ersten Neuzugang von einem Zweitliga-Aufsteiger, auch wenn Heidrich in der zurückliegenden Saison in der 3. Liga nicht zum Einsatz kam. Er soll als Dampfmacher im Mittelfeld mithelfen, Erzgebirge Aue wieder in den Profifußball zu bringen.