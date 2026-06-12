Wieder ein Heidrich für Aue: Nächste Veilchen-Neuzugänge bekannt
Aue-Bad Schlema - Das ist wieder so eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Matthias Heidrich (48) war Spieler beim FC Erzgebirge Aue und später Sportchef. Im Dezember 2025 musste er gehen. Jetzt kommt ein neuer Heidrich, Sohn Finn (19). Er wechselt von Energie Cottbus in den Schacht.
Aue bestätigte am Freitag den Zugang. Mit ihm zusammen kommt Levi Wagner (22). Das Duo wurde bei Energie Cottbus ausgebildet.
Wagner, ein gebürtiger Rostocker, wechselte 2023 zu Werder Bremen, bestritt dort 56 Regionalligapartien für die Bundesliga-Reserve.
Nach zehn Jahren im Nachwuchs und einer Saison im Drittliga-Kader hatte Finn Heidrich in dieser Woche mit emotionalen Worten seinen Abschied verkündet.
In der zurückliegenden Spielzeit wurde Heidrich im Landespokal viermal eingesetzt und erzielte beim 5:0-Erfolg im Achtelfinale gegen den FC Strausberg einen Treffer. Im Endspiel gegen den VfB Krieschow (1:2) kam der Youngster ebenfalls zum Einsatz.
Aue-Kaderplaner Steffen Ziffert (61) macht dabei sogar eine Ausnahme. Denn: Bisher kamen die Zugänge für den Neuaufbau allesamt aus der Regionalliga. Mit Heidrich gibt es nun den ersten Neuzugang von einem Zweitliga-Aufsteiger, auch wenn Heidrich in der zurückliegenden Saison in der 3. Liga nicht zum Einsatz kam. Er soll als Dampfmacher im Mittelfeld mithelfen, Erzgebirge Aue wieder in den Profifußball zu bringen.
FC Erzgebirge Aue: Torhüter-Legende Männel soll gehalten werden
Der komplette Umbruch nimmt somit seine Formen an. Aus dem Absteigerkader der Vorsaison werden fast alle gehen mit Ausnahme von Marcel Bär (34), Maxim Burghardt (21) und Max Uhlig (19). Drei könnten noch folgen.
"Erik Weinhauer und Marvin Stefaniak haben unterschriftsreife Verträge vorliegen", sagt Ziffert. Sie warten noch ab. Auch Torhüter-Legende Martin Männel (38) soll gehalten werden - über den Fußball hinaus. "Er weiß über unseren sportlichen Weg mit ihm Bescheid, Martin soll zudem im Verein mit eingebunden werden", so Ziffert. Unterschrieben hat er noch nicht.
Mika Clausen (23, Verl) und Erik Majetschak (26, Regensburg) haben bereits neue Vereine, Julian Guttau (26) verhandelt mit Zweitliga-Aufsteiger Cottbus. Profis wie Ryan Malone (33), Jamilu Collins (31), Eric Uhlmann (23), Luan Simnica (22) und Moritz Seifert (25) haben sich bereits verabschiedet.
Tristan Zobel (22) ist zurück in Paderborn. Can Özkan (26) musste wegen anhaltender Knieprobleme seine Laufbahn beenden.
Titelfoto: Bildmontage: FC Erzgebirge Aue