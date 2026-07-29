Kommen noch Verstärkungen in den Schacht? Aue mit Interesse an Oberliga-Knipser

Aue-Bad Schlema - Verstärkt sich Erzgebirge Aue noch mal auf dem Transfermarkt? Die Eindrücke vom ersten Heimspiel und dazu die Worte von Cheftrainer Khvicha Shubitidze (51) legen das nahe. Und auch ein Blick zur Konkurrenz zeigt, dass die Veilchen im Ligavergleich dünner aufgestellt sind.

Aue soll Interesse an Cedric Graf (26) vom VfB Auerbach haben. © Picture Point/Gabor Krieg

Gegenwärtig umfasst der Kader 23 Spieler, allerdings inklusive Quentin Fraulob (19), dem ein Wechsel nahegelegt wurde, weshalb er zeitweilig in Zwickau vorspielte. 16 Neuzugänge kamen vor der Saison. Ein XXL-Umbruch, der auch Unwägbarkeiten mit sich bringt.

"Ich habe von vornherein gesagt, wir warten noch zwei, drei Spiele und dann wissen wir, wo es hakt. Und dann müssen wir reagieren - ob mit Neuzugängen oder anders, werde ich später entscheiden", hatte Shubitidze nach dem Auftakt auf TAG24-Nachfrage gesagt.

Wie die Neuen einschlagen, ist nur ein Kriterium. Was die Konkurrenz macht, ein anderes. Der nächste Gegner, Tasmania Berlin, hat laut Transfermarkt.de mit 31 Kickern nominell den größten Kader, gefolgt von Erfurt (29) und Jena (27). Altglienicke, Halle und Greifswald haben je 26 Akteure unter Vertrag.

Zwickau und Chemnitz sind mit 24 Mann zwar nur unwesentlich stärker aufgestellt, aber zumindest die Schwäne wollen noch mindestens einen U23-Spieler holen und brauchen noch einen dritten Torhüter.