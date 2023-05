Zebras zertrampeln Veilchen: Dotchev gegen BVB II. gesperrt

Duisburg - Erzgebirge Aue wollte am Freitagabend beim MSV Duisburg Revanche für das 0:2 im Hinspiel nehmen. Das ging gründlich schief und die Veilchen bezogen eine deutliche 0:3 (0:1)-Pleite.

Keine Chance für Aue-Keeper Martin Männel. Niklas Kölle in der 62. traf entgegen Männels Laufrichtung ins lange Eck. © PICTURE POINT / S. Sonntag

FCE-Coach Pavel Dotchev tauschte im Vergleich zu Köln dreifach. Marvin Stefaniak und Erik Majetschak ersetzten Maximilian Thiel und Nico Gorzel. Dazu kam Kilian Jakob für den angeschlagenen Linus Rosenlöcher zu seinem Pflichtspiel-Debüt in Lila-Weiß.

Die Partie kannte von Beginn an nur eine Richtung, nämlich geradewegs hin zum Tor von Martin Männel. Kolja Puschs Ecke auf den zweiten Pfosten legte Marlon Frey für Marvin Senger (20.) auf, dessen Kopfball Männel sensationell wegkratzte, bevor das Leder mit vollem Umfang die Linie überquert hatte.

Die Zebras rannten weiter an und Aue wackelte. Joshua Bitter stieß über die rechte Außenbahn nach vorn und fand Benjamin Girth (23.), der im Sechzehner frei aus dreizehn Metern wuchtig und platziert ins rechte Eck einköpfte.

Aue bekam im Mittelfeld überhaupt keinen Zugriff. Einen weiten Schlag von MSV-Keeper Vincent Müller bekamen die Veilchen im Mittelfeld nicht in den Griff und Duisburg legte sich den Gegner zurecht. Alaa Bakir, hatte in der Auer Hälfte genügend Zeit und Raum, flankte links in den Strafraum zu Niklas Kölle (62.), der das linke Bein ausfuhr und entgegen die Laufrichtung von Männel ins lange Eck traf.