Zwei Siege, ein Remis! Aue holt sich sein Erzgebirgsstadion zurück

Aue - Die berüchtigte Heimstärke schien dem FC Erzgebirge Aue über die letzten Spielzeiten abhandengekommen zu sein. Im neuen Jahr schickt sich die Elf von Pavel Dotchev (57) mit zwei Siegen und einem Remis an, die Festung Erzgebirgsstadion wieder in altem Glanz erstehen zu lassen.

In der Hinrunde war Aue im eigenen Stadion ein Punktelieferant, jetzt wird das Erzgebirgsstadion wieder zur Festung - auch dank der Fans. © picture point/Sven Sonntag

Die Veilchen-Profis strahlten nach dem hart erkämpften 2:1 gegen Waldhof Mannheim mit den Flutlichtmasten um die Wette. Es war der dritte Heimsieg und nach dem 4:0 über Bayreuth der zweite in 2023.

Marco Schikora (28), der im Sommer vom FSV Zwickau die Mulde aufwärts gewechselt war, kannte den Heimnimbus bislang nur vom Hörensagen: "Es wurde uns öfters gesagt, dass wir wieder eine Heimmacht werden müssen und wir scheinen auf dem besten Weg da hin zu sein."

Viel hängt mit davon ab, dass der Funke vom Rasen auf die Ränge überschlägt und es dann richtig knistert. Schikora lieferte in der ersten Halbzeit so eine Szene ab. Am eigenen Strafraum grätschte er das Leder energisch weg, rappelte sich auf und schrie leidenschaftlich mit geballter Faust in Richtung Fankurve, die lautstark bei der Sache war.

"Wir merken, dass uns die Fans mehr zutrauen und das wollen wir mit unserer Körpersprache auf den Platz bringen", so der defensive Mittelfeldspieler. Die Veilchen wirken generell mental gefestigter, als noch in der Hinrunde, wo eine Partie wie gegen Mannheim nach dem krummen Eigentor von Erik Majetschak (22) vielleicht eine andere Wende genommen hätte.