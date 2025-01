Brüderpaar bald vereint? Hansa Rostock jagt diesen Zweitliga-Profi!

Obwohl das Brüderpaar mehr als vier Jahre auseinander liegt, vereint die beiden ein ähnlicher Karriereweg: Beide durchliefen das NLZ von Mainz 05 , ehe sie über Umwege den Sprung in die 2. Bundesliga schafften.

Das Mittelfeld-Tandem mit Marco Schuster (29) ist vorerst gesprengt! Der Ausfall von Dirkner, der zu den Überraschungen der Saison und Stammspielern zugleich zählte, reißt ein Loch in Hansa Kommando-Zentrale, das Rostock jetzt zu stopfen versucht! Objekt der Begierde: David Kinsombi (29), älterer Bruder von Hansa-Star Christian (25).

Die Zeit der Kinsombi-Brüder beim SV Sandhausen war nicht vom größten Erfolg geprägt. © Uwe Anspach/dpa

Der frühere Stammspieler ist beim SC Paderborn nicht mehr gefragt. Beispielhaft: Kinsombi durfte zwar mit ins einwöchige Trainingslager nach Alicante reisen, kam aber in den zwei Testspielen gegen Heerenveen und Pilsen nicht zum Einsatz.

Die Zeichen sind klar: Kinsombi darf gehen, wenn er einen neuen Klub findet! Doch noch soll sich der gut 200-malige Zweitliga-Profi nicht mit einem Wechsel eine Klasse tiefer anfreunden können.

Es sei denn, sein Bruder leistet wahre Überzeugungsarbeit. Durch den Dirkner-Ausfall wäre sogar der Platz auf Kinsombis Lieblingsposition als offensiver Achter im zentralen Mittelfeld frei.

Weiterer Vorteil: David Kinsombi würde künftig an der Seite von Abräumer Marco Schuster spielen, mit dem er noch in der Vorsaison in Paderborn auf dem Feld stand.