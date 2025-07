Hansa Rostock: Eigengewächs hängt Schuhe an den Nagel - und hat einen neuen Job

Ben Zolinski (heute 33, r.) war lange Jugendspieler in Rostock, gab auch sein Drittliga-Debüt für Hansa. (Archivbild aus 2012) © IMAGO / Pressefoto Baumann

Diese Entscheidung verkündete der FCH am Dienstag. Demnach zieht es Ohnesorge nach einem Jahr in Rostock weiter nördlich. Der 33-Jährige heuert beim dänischen Erstligist Bröndby IF im sportlichen Bereich an.

Ohnesorge war Zuarbeiter von Sportdirektor Amir Shapourzadeh (42). Seine Position übernimmt in Teilen Ex-Hansa-Eigengewächs Zolinski:

"Durch seine über 13 Jahre als Profifußballer hat er ein tiefes Verständnis für die Anforderungen auf und neben dem Platz. Neben der sportlichen Kompetenz wird er durch sein Studium auch das theoretische Know-how und neue Impulse einbringen und mit seinen praktischen Erfahrungen im sportlichen Bereich verbinden können", führt Shapourzadeh aus.

Zolinski werde in Kürze ein Sportmanagement-Studium aufnehmen und nebenher Hansa im "sportlich-strategischen Bereich" unterstützen.

Wenige Wochen zuvor hatte Hansa in Ronald Maul (52) einen neuen Vorstandsboss vorgestellt.