Bundesliga-Standards in der 3. Liga? Hansa Rostock hat jetzt acht Trainer
Rostock - Bundesliga-Standards in der 3. Liga! Mit der Nachverpflichtung von Markus Gellhaus (55) leistet sich Hansa Rostock insgesamt acht Trainer.
Neben Cheftrainer Daniel Brinkmann (39) und eben Gellhaus gehören auch Marcus Rabenhorst (41) und Dirk Flock (53) dem Kernteam an. Vier Mann auf einen Streich - zu viel des Guten?
Zumal: Mit Dirk Orlishausen (43, Torwart-Trainer), Reinhard Schnittker (55, Athletik), Daniel Rellmann (27, Athletik/Reha) und Oliver Grebing (30, Video- & Spielanalyse) beschäftigt Hansa vier weitere Spezialisten.
Macht summa summarum acht Personen, die drei Physios noch gar nicht mitgerechnet.
Für die dritte Spielklasse ist ein solch voluminöses Aufgebot äußerst ungewöhnlich - und einzigartig!
Zur Einordnung: Bei Ostkonkurrent Cottbus sind es sechseinhalb Trainer, beim ewigen Aufstiegsaspiranten Saarbrücken sieben. Bei Zweitligist Dynamo Dresden nur sechs.
Daniel Brinkmann kennt Markus Gellhaus seit über 20 Jahren - und muss großes Trainerteam moderieren
Kein anderer Klub in diesen Sphären will oder kann auf einen solch opulenten Trainerstab zurückgreifen.
Die meisten Drittligisten verfügen für gewöhnlich über Cheftrainer, einen Assistenten, einen weiteren Co-Trainer Spielanalyse, einen Torwartcoach und einen Fitnessmann.
Hansa leistet sich im Verhältnis drei Mann mehr bei bisher unzureichendem Outcome: Platz 15 genügt in keinerlei Hinsicht den Ansprüchen der Kogge.
Deshalb spricht Brinkmann auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Wiesbaden (Samstag, 14 Uhr) in Richtung Gellhaus von einer "Bestbesetzung", von der alle im Trainerteam, auch er, "lernen können".
Doch die Hinzunahme von Gellhaus ist Chance und Risiko zugleich, Co-Trainer Simon Pesch (36) ging zum Ende der Vorsaison wegen Unstimmigkeiten. In der Konstellation kann es (zu viele) Reibungspunkte, Kompetenzgerangel und Verlierer geben.
Oder einen Aufschwung mit den seit über 20 Jahren sich kennenden Brinkmann und Gellhaus an der Spitze.
