Bundesliga-Standards in der 3. Liga? Hansa Rostock hat jetzt acht Trainer

Daniel Brinkmann (39) hat für Drittliga-Verhältnisse ein opulentes Trainerteam hinter sich. © IMAGO / Andy Bünning

Neben Cheftrainer Daniel Brinkmann (39) und eben Gellhaus gehören auch Marcus Rabenhorst (41) und Dirk Flock (53) dem Kernteam an. Vier Mann auf einen Streich - zu viel des Guten?

Zumal: Mit Dirk Orlishausen (43, Torwart-Trainer), Reinhard Schnittker (55, Athletik), Daniel Rellmann (27, Athletik/Reha) und Oliver Grebing (30, Video- & Spielanalyse) beschäftigt Hansa vier weitere Spezialisten.

Macht summa summarum acht Personen, die drei Physios noch gar nicht mitgerechnet.

Für die dritte Spielklasse ist ein solch voluminöses Aufgebot äußerst ungewöhnlich - und einzigartig!

Zur Einordnung: Bei Ostkonkurrent Cottbus sind es sechseinhalb Trainer, beim ewigen Aufstiegsaspiranten Saarbrücken sieben. Bei Zweitligist Dynamo Dresden nur sechs.