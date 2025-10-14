Große Überraschung! Hansa Rostock holt einen neuen Trainer

Rostock - Diese Nachricht kommt aus dem Nichts: Hansa Rostock hat am Dienstagmittag mit Markus Gellhaus einen neuen Trainer vorgestellt.

Markus Gellhaus (55) war unter anderem bis September 2022 als Co-Trainer beim VfL Bochum tätig. © David Inderlied/dpa

Der 55-Jährige kommt allerdings nicht anstelle des angezählten Cheftrainers Daniel Brinkmann (39), sondern als zusätzlicher Co-Trainer.

"Mit Markus Gellhaus haben wir die ideale Lösung für die Nachbesetzung im Trainerteam gefunden. Seine Erfahrung, sein Fachwissen und seine positive Art werden unser Team optimal ergänzen", erklärt Hansa-Sportdirektor Amir Shapourzadeh (43).

Clever: Mit der überraschenden Maßnahme wird zum einen den Rücken Brinkmanns gestärkt, zum anderen das Kompetenzteam der Trainer erweitert.

Und im Worst Case könnte der Co selbst zum Chef werden - Gellhaus besitzt die UEFA-Pro-Lizenz und ergänzt die Co-Trainer-Riege um Marcus Rabenhorst (41) und Dirk Flock (53).

Zuletzt agierte Gellhaus als langjähriger Assistent von Thomas Reis (52), folgte diesem über den VfL Bochum und Schalke 04 bis nach Samsunspor in die Türkei.

Dort löste Gellhaus im Sommer nach Platz drei in der Abschlusstabelle der Süper Lig seinen Vertrag auf, um nach Deutschland zurückzukehren - und jetzt bei der Kogge anzuheuern.