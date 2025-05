Fußball völlig verrückt! Energie Cottbus feiert in Rostock und diskutiert über Phantom-Tor

Rostock - Was war denn das? Zwei Spieltage vor Saisonschluss der 3. Liga gelingt Energie Cottbus die nicht mehr für möglich gehaltene Überraschung und überrumpelt Hansa Rostock im Ostseestadion. Nach dem furiosen Ostderby ist Energie Dritter und Rostock braucht ein Wunder am letzten Spieltag. Derweil gibt es Diskussionen um ein Phantom-Tor.

In unserem Liveticker könnt Ihr sämtliche Ereignisse auf dem grünen Rasen und alle Vorkommnisse neben dem Platz nachlesen.

Torlinientechnik gibt es nach wie vor in der 3. Liga nicht. Zum Glück war dieser Treffer nicht spielentscheidend.

Stimmen nach dem Spiel:

Energie-Trainer Pele Wollitz emotionsgeladen beim RBB: "Endlich mal positives Karma, es ist genau richtig, wie der Klub entscheiden hat [...] die Spieler haben reflektiert, was in den letzten Wochen passiert ist und haben das aufgearbeitet [...] ich habe schon immer einen guten Zugang zu der Mannschaft gehabt, aber wenn du einen faulen Apfel in der Truppe hast, ist das unglaublich schwierig."

Wichtig sei jetzt, "bei sich zu bleiben, klar zu bleiben. Und das Historische im letzten Heimspiel zu untermauern."

Hansa-Coach Daniel Brinkmann tief enttäuscht bei MagentaSport: "Das ist pure Enttäuschung und Cottbus war heute unheimlich effektiv, sie haben heute viel mehr gehabt als die Tore [...] das schmerzt dann schon, wenn man sieht, was auf dem anderen Platz [in Saarbrücken; Anm. D. Red.] los war [...] es ist schwer gegen einen tiefen Gegner zu spielen."