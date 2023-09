HSV-Leihgabe Jonas David nach Blitz-Rückkehr trotz Pleite glücklich: "War ein schöner Tag"

Hamburg/Rostock - Am Mittwoch stand er noch für den HSV auf dem Trainingsplatz, am Sonntag war er plötzlich Gegner! Hinter Abwehrspieler Jonas David (23) liegt eine verrückte Woche.

Und wie der Zufall so wollte, kam es bereits am Sonntag zum großen Wiedersehen!

Beim Hamburger SV war der 23-Jährige durch die zahlreichen Neuverpflichtungen in der Defensive sowie der Rückkehr von Kapitän Sebastian Schonlau (29) in der Hierarchie immer weiter ins Abseits geraten. Seine Chancen auf Einsatzzeiten tendierten plötzlich gegen null.

Der 23-Jährige wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt. © Christian Charisius/dpa

Laszlo Benes (26) hatte mit seinem sechsten Saisontor das 2:0 erzielt. "Dass er schießen kann, weiß die ganze Liga. Wenn er ihn gut trifft, wird es für den Torwart gefährlich. Da müssen wir früher Druck machen", beschrieb David das Gegentor und erklärte: "Die Tore sind zu einem unglücklichen Zeitpunkt gefallen."

Trotz der Niederlage war der Defensivspezialist nicht unzufrieden. "Auch wenn wir heute verloren haben, war es für mich persönlich trotzdem ein schöner Tag. Ich habe in meiner Heimatstadt gespielt, eine Halbzeit mitgenommen, die Abläufe kennengelernt. Ich freue mich auf die nächsten Wochen."

In denen will er so viele Spiele wie möglich absolvieren. "Dann werden wir sehen, was nächsten Sommer passiert", blickte er ein wenig voraus.

Von seinem Trainer erhielt er für die ersten 45 Minuten im Hansa-Dress zumindest ein kleines Lob. "Er hat das schon ordentlich gemacht."