Neue Zerreißprobe bei Hansa: Fan-Empörung nach Filmverbot für Rostock-Vlogger

Rostock - Sportlich ist Hansa derzeit in der 3. Liga nicht zu stoppen , doch in der Fankurve steht die Kogge vor einer Zerreißprobe: Das Filmverbot für den beliebten Hansa-Vlogger "realmx" ist seit Tagen Thema. Das Vorgehen der Vereinsführung stößt auf Empörung unter zahlreichen Anhängern.

Auf Hansas YouTube-Kanal häuft sich unter mehreren Videos die Empörung auf das Filmverbot von "realmx". © Screenshot youtube.com/HansaTV

Allein in den Kommentarspalten der jüngsten Videos auf Hansa-TV offenbart sich: Hier geht es nicht um den sportlichen Aufschwung oder die Vertragsverlängerung von Trainer Brinkmann (39).

Stattdessen dominiert das Quasi-Verbot der Vlogs von "realmx". Viele Sympathisanten des YouTubers versehen ihre Posts mit dem Hashtag #freemax.

Hansa reagiert mit einem versteckten Statement auf der Homepage am Montagmittag, das viele Fans gar nicht registriert haben dürften.

Denn der Zeitpunkt fällt voll in die Euphorie-Stimmung nach dem Auswärtssieg in Regensburg (3:0). Es wirkt, als solle die Brisanz des Themas kleingehalten werden.

"Wir möchten daher an dieser Stelle darauf hinweisen: Aufnahmen von Spielen und Stadionbesuchen, insbesondere wenn sie nachweislich für kommerzielle Zwecke oder zur Monetarisierung erstellt werden, verstoßen gegen unsere Stadionordnung."

So weit, so richtig, spannend ist der Satz: "Diese Regelung ist nicht neu, offenbar jedoch vielen nicht bekannt."