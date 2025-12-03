Neue Zerreißprobe bei Hansa: Fan-Empörung nach Filmverbot für Rostock-Vlogger
Rostock - Sportlich ist Hansa derzeit in der 3. Liga nicht zu stoppen, doch in der Fankurve steht die Kogge vor einer Zerreißprobe: Das Filmverbot für den beliebten Hansa-Vlogger "realmx" ist seit Tagen Thema. Das Vorgehen der Vereinsführung stößt auf Empörung unter zahlreichen Anhängern.
Allein in den Kommentarspalten der jüngsten Videos auf Hansa-TV offenbart sich: Hier geht es nicht um den sportlichen Aufschwung oder die Vertragsverlängerung von Trainer Brinkmann (39).
Stattdessen dominiert das Quasi-Verbot der Vlogs von "realmx". Viele Sympathisanten des YouTubers versehen ihre Posts mit dem Hashtag #freemax.
Hansa reagiert mit einem versteckten Statement auf der Homepage am Montagmittag, das viele Fans gar nicht registriert haben dürften.
Denn der Zeitpunkt fällt voll in die Euphorie-Stimmung nach dem Auswärtssieg in Regensburg (3:0). Es wirkt, als solle die Brisanz des Themas kleingehalten werden.
"Wir möchten daher an dieser Stelle darauf hinweisen: Aufnahmen von Spielen und Stadionbesuchen, insbesondere wenn sie nachweislich für kommerzielle Zwecke oder zur Monetarisierung erstellt werden, verstoßen gegen unsere Stadionordnung."
So weit, so richtig, spannend ist der Satz: "Diese Regelung ist nicht neu, offenbar jedoch vielen nicht bekannt."
Hansa Rostock zieht ab sofort eine rote Linie, was das Vloggen im Stadion angeht
Die Frage, die sich aufdrängt, ist eine ganz andere: Warum zieht der Klub ausgerechnet jetzt diese Linie in aller Konsequenz durch? Gab es einen Anlass?
Dass Hansa "bekannte Vlogger" wie "realmx" schon seit vier Jahren in der Form begleiten, dürfte an den Verantwortlichen kaum vorbeigegangen sein.
Andere Vereine lösen diese Problematik eleganter, erteilen Ausnahmegenehmigungen, beschäftigen Vereinsmitarbeiter oder ursprüngliche Fans neuerdings als Content Creatoren.
Sie liefern via Bewegtbild hautnahe Einblicke aus den Katakomben, aus der Kurve oder vom Spielfeldrand. Und fungieren dank ihrer Authentizität als indirekter Botschafter des Vereins.
Rostock meint: "Leidenschaft und Verbundenheit zu Hansa zeigt sich nicht auf irgendwelchen Kanälen, sondern dort, wo sie wirklich zählt: im Stadion, bei der Mannschaft und in der Gemeinschaft der Fans und dabei ist nichts und niemand größer als der Verein!"
Viele Hansa-Fans sagen, dass "realmx" einer der größten und positivsten Botschafter der Kogge war, weil er es schaffte, mit seiner "Schippercrew" unterschiedlichste Menschen zu vereinen.
Titelfoto: IMAGO / Andy Bünning