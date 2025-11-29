1. FC Magdeburg gegen 1. FC Nürnberg: Das müsst Ihr bei der Anreise beachten!
Magdeburg - Am Samstag findet das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Nürnberg in der Avnet Arena statt. Anpfiff ist 20.30 Uhr. Was Fans nun bei der An- und Abreise beachten müssen.
Zum Spiel gegen die Nürnberger Kicker setzen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wieder zusätzliche Straßenbahnen ein, um dem erhöhten Fahrgastaufkommen gerecht zu werden.
Mit folgenden Bahnen geht es dann am einfachsten zur Avnet Arena (Haltestelle Arenen):
- Straßenbahnlinie 6 (Diesdorf - Hauptbahnhof - Herrenkrug)
- Sonderstraßenbahnlinie 15 (Hauptbahnhof - Alter Markt - Arenen)
Wer einen kurzen Fußweg in Kauf nehmen möchte, hat zwei weitere Optionen: Die Anreise ist auch mit der Straßenbahnlinie 5 (Olvenstedt - S-Bahnhof Buckau - Hasselbachplatz - Messegelände) über die Haltestelle Turmschanzenstr./Friedensbrücke möglich, sowie mit der Straßenbahnlinie 4 (Klinikum Olvenstedt - Hauptbahnhof - Cracau) über die Haltestelle Heumarkt.
Die Sonderstraßenbahnlinie 15 fährt ab 17.50 Uhr zwischen Hbf./Willy-Brandt-Platz und Arenen vor dem Anpfiff alle 10 Minuten. Nach Spielende fährt sie im dichten Takt wieder zum Alten Markt.
Alle Eintrittskarten gelten bis zu drei Stunden vor und nach dem Spiel als Fahrkarte bei der MVB.
Polizei rechnet mit knappen Parkplätzen
Die Polizei rechnet ab dem Nachmittag vor allem in der Innenstadt und im ostelbischen Bereich mit hohem Verkehrsaufkommen, teilte die Inspektion Magdeburg am Donnerstag mit.
Folgende Straßen werden nach Spielende vorübergehend zweispurig befahrbar sein, um eine zügige Abreise zu ermöglichen:
- Gübser Weg
- Friedrich-Ebert-Straße
- Georg-Heidler-Straße
Wegen weiterer Veranstaltungen reduzieren sich die Parkmöglichkeiten ostelbisch.
Die Polizei empfiehlt daher, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Autofahrer sollten insbesondere bei der Anreise längere Wartezeiten einplanen.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa