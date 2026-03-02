"Gefühlslage ist beschissen": FCM-Akteure finden Worte nach Pleite gegen den KSC

Magdeburg - Nach dem bitteren 1:3 gegen den KSC ist es für die Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg schwierig, die richtigen Worte zu finden. Mit dieser vierten Heimniederlage in Folge steht die Mannschaft von Petrik Sander (65) auf dem 17. Tabellenrang, einem direkten Abstiegsplatz.

Es ist bereits die neunte Heimniederlage im 12. Spiel des FCM in dieser Saison. © Julius Frick/dpa

"Die Gefühlslage ist beschissen. Wir machen es dem Gegner viel zu leicht, laden den Gegner immer ein, und wir müssen selbst einen wahnsinnigen Aufwand betreiben", bringt es Verteidiger Philipp Hercher (29) nach dem Spiel auf den Punkt. Der FCM benötigt für die eigenen Tore zu viele Chancen und ist in den Abschlüssen zu ungefährlich. Dabei stehen die Elbestädter mit einem xGoals-Wert von 44,2 sogar auf dem fünften Platz in dieser Statistik.

Und das als 17. dieser 2. Liga. Grund für diese Realität ist, wie auch von den Akteuren beschrieben, die eigene defensive Instabilität. "Wir kriegen wieder viel zu leicht Gegentore und dann wird es in dieser Liga einfach schwer", äußerte sich Alexander Nollenberger (28) ähnlich wie sein Kollege.

Auch Dariusz Stalmach (20), der einmal mehr nur die Rolle des Einwechselspielers einnahm, findet klare Worte für die aktuelle Situation: "Ehrlich gesagt, ist es mir egal, ob wir gut mit dem Ball spielen können oder nicht, wir müssen die Spiele gewinnen, jeder von uns will in der Liga bleiben. Die erste Hälfte war schlecht."

Nollenberger richtet bei den Interviews nach dem Spiel einen klaren Appell an seine Mannschaftskollegen: "Jeder Spieler muss jetzt zu Hause reflektieren: Was kann ich besser machen?"