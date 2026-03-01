Chancenwucher führt zu nächster Heimpleite: Magdeburg kommt nicht aus dem Zweitliga-Keller raus

Magdeburg - Die sportliche Krise beim 1. FC Magdeburg spitzt sich immer weiter zu, das Team von Trainer Petrik Sander kommt in der 2. Bundesliga nicht aus dem Tabellenkeller heraus. Am Sonntag musste die Mannschaft die vierte Heimpleite in Serie einstecken. Gegen den Karlsruher SC hieß es am Ende 1:3 (0:1).

Dariusz Stalmach trifft hier zum 1:2 aus Magdeburger Sicht. © Julius Frick/dpa

Ein Doppelpack des jungen Louey Ben Farhat (20. und 53. Minute) sowie das Tor von Marvin Wanitzek (87.) besiegelten die fünfte Niederlage im siebten Spiel der Rückrunde. Der 1:2-Anschlusstreffer von Dariusz Stalmach (66. Minute) konnte die Wende nicht mehr einleiten.

Den Willen konnte man den Hausherren keineswegs absprechen, sie kämpften, doch der erste fatale Fehler des 1. FC Magdeburg wurde in der ersten Hälfte direkt bestraft.

Innenverteidiger Jean Hugonet spielte Marvin Wanitzek den Ball im Spielaufbau direkt in die Beine, der passte schnell auf Ben Farhat. Der 19-Jährige dribbelte sich dann zu leicht durch die Club-Defensive und schob zur Führung für die Badener ein.

Bis dahin hatten Richmond Tachie (1. Minute), der in der Startelf ran durfte und Gnaka (12.) gute Gelegenheiten, doch beide Male ging der Ball knapp am gegnerischen Tor vorbei.

Zudem präsentierte sich KSC-Keeper Hans Christian Bernat sicher, entschärfte die gute Gelegenheit von Alexander Nollenberger in der 31. Minute.