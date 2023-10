Atik-Traumtor reicht nicht! 1. FC Magdeburg kassiert bittere Pleite in Hannover

Hannover - Da war definitiv mehr drin! Der 1. FC Magdeburg musste sich am Freitagabend bei Hannover 96 trotz einer anständigen Leistung sowie eines wunderschönen Treffers von Baris Atik am Ende mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Damit wartet die Mannschaft von Coach Christian Titz nun schon seit fünf Spielen auf einen Dreier.

Die Fans von Hannover 96 zündeten noch vor dem Anpfiff Pyrotechnik und sorgten so für erschwerte Sichtverhältnisse. © Swen Pförtner/dpa

Das Gastspiel in Niedersachsen begann für die FCM-Kicker inmitten dicker Rauchschwaden aufgrund gezündeter Pyrotechnik, die sogar gleich eine kurze Unterbrechung erzwangen, sofort äußerst holprig.

Nach einem Angriff der Hausherren über die rechte Seite landete die Kugel in der Mitte bei Enzo Leopold, der aus der Distanz einfach mal draufhielt.

Innenverteidiger Daniel Heber stellte seinen Fuß anschließend sehr unglücklich in den eigentlich ungefährlichen Abschluss und lenkte ihn so gegen die Bewegung von Keeper Reimann zum frühen 0:1-Rückstand in die linke Ecke ab (11. Minute).

In der Folge fand die Titz-Elf dann etwas besser ins Match, doch die beste Offensive der 2. Bundesliga blieb vor allem durch schnelle Gegenstöße stets gefährlich - und hätte nachlegen können. Louis Schaub scheiterte am starken Reflex von Reimann (34.), Cedric Teuchert an der eigenen Genauigkeit (40.).

Erst kurz vor dem Pausenpfiff schalteten die Elbstädter noch einen Gang hoch, schnürten Hannover am eigenen Sechzehner ein und spielten sich insbesondere über den agilen Atik vermehrt in die Gefahrenzone. Den Ausgleich brachte das aber zunächst nicht.