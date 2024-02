1. FC Magdeburg muss gegen Holstein Kiel auf Verteidiger verzichten!

Linksverteidiger Leon Bell Bell (27, v.) wird nicht am Spiel gegen Holstein Kiel teilnehmen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Der Linksverteidiger hat sich eine Mittelohrentzündung zugezogen und fehlte bereits beim Training am Donnerstag.

"Er wird nicht zur Verfügung stehen", sagte Cheftrainer Christian Titz (52) vor dem Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga an diesem Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel.

Die auf Rang drei in der Tabelle platzierten Norddeutschen hat Titz noch in bester Erinnerung: "Sehr konstant, sehr stabil, auch wenn vielleicht die letzten beiden Ergebnisse nicht so positiv waren, ist es eine sehr spielstarke Mannschaft. Und vor allem eine Mannschaft, die über eine enorme Wucht bei Standardsituationen verfügt."

Neben Bell Bell fehlen weiterhin Julian Pollersbeck (29, Aufbautraining) sowie die gesperrten Herbert Bockhorn (29) und Daniel Elfadli (26). Einen kurzfristigen Neuzugang wenige Stunden vor Schließung des Transferfensters schließt Titz aus.