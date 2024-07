1. FC Magdeburg nach Umbruch-Sommer bereit für die neue Saison?

Magdeburg - Vor dem Auftakt gegen die SV Elversberg am Samstag (13 Uhr/Sky) präsentiert sich der 1. FC Magdeburg total verändert. Gegen den Dorfklub aus dem Saarland dürften so viele Neuzugänge in der Startformation zu finden sein wie seit Jahren nicht. Auch wenn bei den Elbestädtern niemand mehr die Wörter von der sorgenfreien Saison in den Mund nehmen mag, will man doch mit dem Abstieg diesmal nichts zu tun haben.