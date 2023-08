FC Magdeburg schlägt den Jahn: Endlich weitergekommen!

Regensburg – Sie hatten etwas gutzumachen und haben geliefert: Der 1. FC Magdeburg steht erstmals seit 2017 in der 2. Runde des DFB-Pokals . "Ein Spiel, wie es den Wettbewerb auszeichnet", waren sich die Trainer im Nachgang der Partie einig.

Agyemang Diawusie (25, l.) und Leon Bell Bell (26, r.) kämpfen um den Ball. Regensburg lieferte dem 1. FC Magdeburg spätestens in der 2. Halbzeit einen klasse Pokalfight. © Sven Hoppe/dpa

Nach einem guten Saisonstart in der Liga wurden die Magdeburger ihrer Favoritenrolle gegen Regensburg am Ende gerecht und besiegten den Drittligisten in einem spannenden Spiel mit 2:1.

Nur die Abwesenheit von Daniel Elfadli (26) dürfte bei den FCM-Fans einen faden Beigeschmack hinterlassen haben. Der Mittelfeldspieler hatte erst vor wenigen Tagen auf seinen Abschied aus Magdeburg gedrängt und stand am gestrigen Montag "krankheitsbedingt" nicht im Aufgebot, wie FCM-Trainer Christian Titz vor Anpfiff erläuterte.

Im Nachgang der Partie erklärte der 52-Jährige, dass Pokalspiele niemals "Selbstläufer seien" und war sichtlich erleichtert über das Weiterkommen seiner Mannschaft.

Dennoch hatte sich der FCM das Leben in Regensburg selbst schwer gemacht. Titz haderte im Nachgang mit dem "fehlerhaften Spielaufbau" seiner Elf und "einigen verlorenen Zweikämpfen". Den Regensburgern zollte er dagegen Anerkennung für einen klasse Pokalfight.

"Sie wussten, dass eine Niederlage das Ausscheiden bedeuten würde und haben alles riskiert", so der Übungsleiter.