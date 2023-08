Enge Kiste in Regensburg: 1. FC Magdeburg zittert sich im DFB-Pokal eine Runde weiter!

Regensburg - Der 1. FC Magdeburg steht in der 2. Runde des DFB Pokals . Beim SSV Jahn Regensburg reichte eine durchschnittliche Leistung des Zweitligisten, um am Ende mit 2:1 (1:0) als Sieger vom Platz zu gehen. Bis zum Schluss blieb es wegen dem knappen Ergebnis spannend!

Auch am Montagabend haben sich zahlreiche Fans des 1. FC Magdeburg nach Regensburg aufgemacht, um ihren Verein zu unterstützen. © Sven Hoppe/dpa

Die Partie startete sehr gemächlich mit leichten optischen Vorteilen für die Hausherren. Der FCM hatte in der ersten Viertelstunde nicht eine einzige Torannäherung.

Doch aus der ersten Chance machten die Gäste dann direkt einen Treffer. Amara Conde flankte aus dem Mittelfeld heraus einen langen Ball in die Spitze. Luca Schuler sprintete am schnellsten und spitzelte mit einer Berührung die Kugel rechts an Felix Gebhardt vorbei zum 1:0 in die Maschen (16.).

Doch wer jetzt geglaubt hatte, dass der Favorit mit der Führung im Rücken alles im Griff hatte, wurde vom Jahn eines Besseren belehrt.

Die Regensburger ließen keinesfalls die Köpfe hängen und pressten hoch.

Nach 33 Zeigerumdrehungen erzwangen sie so eine Ecke, die brandgefährlich wurde. Denn die Kugel landete direkt vor den Füßen von Elias Huth, der aus fünf Metern freistehend aber nur Keeper Dominik Reimann anschoss - das hätte der Ausgleich sein müssen.

Viel mehr als eine kurze Auseinandersetzung zwischen Baris Atik und Andreas Geipl, für die beide den gelben Karton sahen, gab es in der ersten Hälfte nicht zu sehen.