1. FC Magdeburg sieht viel Positives nach Unentschieden gegen Elversberg

Magdeburg - Nach dem Unentschieden zum Auftakt in die 2. Bundesliga sieht man beim 1. FC Magdeburg viel Positives. Die Neuzugänge sind beeindruckt von der Atmosphäre im Stadion.

Das Fehlen von Baris Atik (29) machte sich vor allem in der ersten Halbzeit bemerkbar. Da fehlte es Magdeburg phasenweise an Inspiration. Grundsätzlich habe man das aber gut kompensieren können.

Für FCM-Debütant und Vizekapitän Marcus Mathisen (28) waren es zwei verlorene Punkte. "Ich glaube, wir hatten genügend Chancen, um mindestens ein Tor zu erzielen. So war es am Ende etwas enttäuschend und Elversberg sieht mit dem Punkt glücklicher aus als wir", erklärte der 28-jährige Innenverteidiger.

"Die ersten 15 Minuten war das Spiel noch etwas zerfahren, dann haben wir immer mehr Kontrolle aufgebaut. Nach der Pause haben wir uns eine Vielzahl an Torchancen heraus gespielt - was uns heute gefehlt hat, war ganz einfach, dass wir ein Tor machen", sagte Trainer Christian Titz (53).

Da war einfach mehr drin. Das 0:0 gegen die SV Elversberg zum Start in die 2. Fußball-Bundesliga wird beim 1. FC Magdeburg dennoch vorwiegend positiv gesehen.

Auf die Magdeburger Defensive wartet in Braunschweig daher auch ein aggressiverer Gegner als die eher zurückhaltende SV Elversberg. Dann wird sich zeigen, wie viel stabiler die FCM-Verteidigung inzwischen ist.

Bei der kürzesten Auswärtsfahrt der Saison kann das FCM-Team auch wieder auf die Unterstützung seiner Fans setzen - der Gästebereich in Braunschweig ist seit Wochen ausverkauft.

Die Spieler nehmen auch wahr, was auf den Rängen passiert, wie Kaars betont: "Es war eine besondere Atmosphäre. Block U feuert uns an und singt für uns, egal was passiert. Das ist außergewöhnlich."

Und Mathisen ist einfach froh, die Fans jetzt auf seiner Seite zu haben, nachdem er deren Wucht schon als Gegner erlebt hat.