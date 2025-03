1. FC Magdeburg spielt eine ganz schwache Halbzeit - und dreht dann komplett am Rad!

Magdeburg - Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten lieferten sich der 1. FC Magdeburg und der SV Darmstadt 98 am Sonntagnachmittag in der 2. Bundesliga. Die Gäste dominierten den ersten Durchgang und gingen auch verdient in Führung. Doch was der FCM dann in der zweiten Halbzeit ablieferte, war einem Aufstiegskandidaten absolut würdig! Am Ende steht ein 4:1 (0:1) für Blau-Weiß.