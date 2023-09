1. FC Magdeburg testet gegen die Veilchen: Wie lange fällt Elfadli aus?

Magdeburg - Die Erinnerung an den furiosen 6:4-Heimsieg gegen Hertha BSC ist noch allgegenwärtig, da sind die FCM-Profis schon wieder gefordert. Am morgigen Donnerstag trifft der 1. FC Magdeburg im Testspiel (12 Uhr) auf den Drittligist FC Erzgebirge Aue. Auch die Veilchen haben einen vielversprechenden Start in die neue Saison hingelegt, sind nach 5 Spielen noch ohne Niederlage.