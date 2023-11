1. FC Magdeburg triumphiert: Unglaubliches Pokalmatch gegen Holstein Kiel!

Kiel – Was für ein Spiel! Das war Pokal pur. In einem unglaublichen Match triumphiert der 1. FC Magdeburg im Auswärtsspiel über Holstein Kiel und zieht in die nächste Runde ein. Die Partie war kaum zu überbieten in ihrer Kuriosität.

Baris Atik (28, l.) und Kiels Timo Becker (26, r.) kämpfen um den Ball. Der FCM-Spielmacher überzeugte in der ersten Hälfte mit zahlreichen starken Aktionen. © Axel Heimken/dpa

Im August holte der FCM drei Punkte in Kiel, seither rutschte die Titz-Elf ab, während sich die Störche oben festsetzten. Nichtsdestotrotz wollte Magdeburg an der Ostsee die Wende einleiten.

Nach der jüngsten Heimniederlage gegen Elversberg mussten Änderungen her. Für das Pokalspiel entschied sich Titz für Piccini und Krempicki, die Lawrence und Nollenberger in der Startelf ersetzten.



Mit Erfolg! Schon in der 3. Minute konnten die Hausherren nach der ersten Gelegenheit des Spiels überwunden werden. Ceka schlug eine elegante Flanke aus dem Halbfeld und fand Krempicki am zweiten Pfosten. Dieser legte den Ball uneigennützig auf Bockhorn ab, der ihn anschließend nur noch zur 1:0-Führung über die Linie drücken musste.

Keine acht Minuten später ging die FCM-Show weiter: Holstein-Verteidiger Kleine-Bekel spielte am eigenen Strafraum einen haarsträubenden Fehlpass in die Füße von Krempicki, der sich nicht zweimal bitten ließ und zum 2:0 in der 11. Minute abschloss.

Selten hatte sich eine Änderung in der Anfangsformation so schnell bezahlt gemacht. Krempicki und der FCM starteten hervorragend, ließen die Gastgeber kaum ins Spiel kommen. Es war ein Augenschmaus für jeden mitgereisten Fan. Die Domstädter ließen die Kieler nicht zur Ruhe kommen: Bell Bell (25.) und Krempicki (36.) verpassten die 3:0-Führung nur knapp.

Mit einer definitiv verdienten 2:0-Halbzeitführung für Magdeburg verabschiedeten sich beide Mannschaften nach 45 Minuten in die Pause. Sollte der FCM in der Lage sein, die Effizienz der ersten Hälfte aufrechtzuerhalten, gäbe es keinen Zweifel am Einzug in die nächste Runde.