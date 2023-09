1. FC Magdeburg: Verletzungspech begleitet den Weg zum Top-Spiel auf Schalke

Magdeburg – Am morgigen Samstagabend steigt das Top-Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg. Magdeburg ist in Top-Form, während Königsblau in der unteren Tabellenhälfte feststeckt. Bisher konnten die Knappen in dieser Saison erst einen Sieg verzeichnen. Nach dem spektakulären FCM-Sieg über Hertha ist die Euphorie in der Domstadt besonders groß. Dennoch warnte Christian Titz (52): "Wir können uns nicht jedes Spiel so eine Torflut erlauben."