Letztes Testspiel: Magdeburg verspielt klare Führung gegen Genua

Magdeburg - Zweitligist 1. FC Magdeburg schließt seine Saisonvorbereitung mit einem Test gegen Sampdoria Genua ab. Dabei gibt es die erste Niederlage in der Vorbereitung.

Magdeburg begann mit einer komplett veränderten Startelf im Vergleich zum Spiel gegen Norwich . Der FCM spielte stark und nutzte ein Missverständnis in der Gästeabwehr zur Führung.

Keine 24 Stunden nach dem 1:0-Erfolg in Norwich hat der 1. FC Magdeburg die erste Niederlage der Vorbereitung kassiert.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste auf den Ausgleich, ohne zunächst Gefahr zu erzeugen. Doch dann zeigte sich der FCM für einige Minuten völlig indisponiert, was Genua nutzte, um die Partie zu drehen.

Am 3. August startet Magdeburg zu Hause gegen Elversberg in die 2. Bundesliga. Die vergangene Saison beendeten die Elbestädter in der Tabelle auf Rang 14.