1. FC Magdeburg: Wiedersehen mit Christian Titz

Magdeburg - Am Freitagabend wird der 1. FC Magdeburg auf den langjährigen Ex-Trainer Christian Titz (54) treffen, der aktuell Hannover 96 zum Aufstieg bringen möchte. FCM-Coach Petrik Sander (65) blickt in der Pressekonferenz vor dem Spiel auf das Wiedersehen mit Titz.

Baris Atik (31, l.) und Dominik Reimann (28) haben beide unter Christian Titz (54) gespielt. © Andreas Gora/dpa

"Das war sehr kollegial und vertrauensvoll", so der 65-Jährige auf die Frage der Zusammenarbeit. Denn während Titz die erste Mannschaft des FCM trainiert hatte, war Sander Hauptübungsleiter der U23. Gleichzeitig betont er, dass es nur wenig Schnittmengen in der Arbeit von ihm und Titz gegeben hat.

Die Art des Fußballs, die Petrik Sander spielen lässt, erinnert an den Titz-Fußball. Und neben dem für Christian Titz bekannten System weiß der Ex-Coach auch um die Stärken und Schwächen vieler Spieler. Trotzdem gibt sich Sander zuversichtlich für das kommende Spiel: "Ich glaube, man kann jeden überraschen."

"Es bringt nichts, jemandem etwas beweisen zu wollen", geht der FCM-Coach auf die Frage ein, ob es Spieler gibt, die hungrig darauf sind, es dem Ex-Trainer Titz zu zeigen. "Ich konnte nicht vernehmen, dass es irgendwelche Revanche-Gelüste gibt", so Sander. Es scheint, als sei der FCM voll und ganz auf die nächste Aufgabe konzentriert.